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Евсеев призвал расширить РПЛ

2 июля 2020, 19:05
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. Он поделился мнением о расписании матчей в Тинькофф РПЛ.

— Меня спрашивают, что я думаю про такой график матчей, как сейчас, — написал Евсеев. — Когда не только возросло число игр в неделю, но и интервалы между ними меняются. Мы пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу.

Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки и поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики. Да, сейчас будет накапливаться усталость. Будет меняться график матчей. Но это вопрос правильного восстановления команды. У медицинского штаба добавится работы, что привычно и нормально. И, конечно, правильная ротация игроков. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Что мы и делаем.

Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, как всегда бывает в конце сезона. Но повторюсь, я проблем не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: в России играют мало. Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение премьер-лиги. Чем больше команд, тем больше матчей.

Меня спрашивают: что я думаю про такой график матчей как сейчас? Когда не только возросло число игр в неделю, но и интервалы между ними меняются. Мы пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу. Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки и поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики. Да, сейчас будет накапливаться усталость. Будет меняться график матчей. Но это вопрос правильного восстановления команды. У медицинского штаба добавится работы, что привычно и нормально. И конечно, правильная ротация игроков. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Что мы и делаем. Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, как всегда бывает в конце сезона. Но повторюсь, я проблем не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: в России играют мало. Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение @premierliga. Чем больше команд, тем больше матчей. А игра это главный показатель того, что ты делаешь на тренировке. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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