Евсеев ответил тем, кто называет «Уфу» фарм-клубом «Спартака»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о том, что команду из Башкортостана начали называть фарм-клубом «Спартака» после ухода в московскую команду гендиректора Шамиля Газизова и полузащитника Остона Урунова.

— В последние дни несколько раз прочел или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет еще усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших. Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас.