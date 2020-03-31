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Евсеев не шутил, когда говорил, что «Уфе» стало лучше без Игбуна

01:12
Силвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Силвестр Игбун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что его слова о том, что переход форварда Силвестра Игбуна в «Динамо» пошел команде во благо, не были шуткой.

— Вы сами в шутку говорили, что когда ушел Игбун, стало даже полегче.

— Может, кому-то показалось, что это шутка, но это не шутка, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — Посмотрите, сколько очков мы набрали после ухода Игбуна. У нас стала командная игра. Если раньше у нас был ярко выраженный форвард на которого мы старались играть, доставить ему мяч и больше надеялись (на него — Прим. «СЭ»), то на сегодняшний момент мы ждем от каждого игрока хороших действий.

29-летний Сильвестр Игбун провел 108 матчей за «Уфу» и забил 25 мячей. Он выступал за команду с 2015 года.

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