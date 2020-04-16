Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев решил поделиться в Instagram своим «футбольным алфавитом». Специалист обещал рассказывать о важных явлениях своей биографии, начинающихся на буквы алфавита.

На букву «А» Евсеев назвал бывший клуб «Амкар» и одну из любимых стран Австрию.

«Прежде всего «А» у меня — это «Амкар», — написал Евсеев. — Клуб, который мне очень много дал. Я пришел туда совершенно неопытным тренером. 1,5 года помогал во второй лиге Парфенову и тут предложение из премьер-лиги, от Гаджиева. Это был аванс. Поначалу было очень тяжело. Но втянулся в работу и понял, как это интересно. Хороший город, хорошая команда. Тренера и футболисты жили на базе и мы были как одна семья.

Потом жизнь сложилась так, что началась смена поколений. Опытные игроки уходили, появлялись молодые, еще без имени в футболе...

Шел постоянный просмотр. Надо было отсеивать новичков. Мы — Гаджиев, Каряка, я — работали без выходных. И получилось: «Амкар» дал нашему чемпионату новых игроков. Джикия, Селихов, например, ушли в «Спартак». За приличные деньги.

Как главный тренер я дебютировал именно в «Амкаре». Это многое значит для меня. «Амкар» навсегда остался в моей душе. Считаю, что в Перми у меня все получилось. Когда меня назначили главным тренером, мы заиграли очень качественно. Набрали много очков.

Жизнь сложилась так, что 35 очков в том сезоне нам не хватило, чтобы сохранить прописку в лиге. Мы играли в стыках, это были два отличных матча. По качеству, по настрою. Клуб остался в премьер-лиге.

Но руководство Пермского края не захотело видеть команду в числе сильнейших клубов страны. До губернатора было доведено мнение, что за команду играет мало коренных пермяков, и «Амкара» в РПЛ сегодня нет. А для меня он по прежнему есть. И всегда будет!

И еще одна моя футбольная буква А — это Австрия.

Любимое место для летних сборов. Впервые приехал туда с «Локомотивом» в 2004-м и сразу влюбился в страну.

Там прекрасная обстановка. Все для футбола. Не зря клубы так радостно едут туда. И не зря наша бронза на Евро-2008 было завоевана именно после сборов в Австрии.

Зимой я тоже нахожусь там постоянно. Катаюсь на горных лыжах. Просто обожаю их".