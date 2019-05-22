Гурам Аджоев: "По соотношению цена-качество "Арсенал" в лидерах российского футбола"

– Историческое событие для "Арсенала". Вы за 2,5 года подняли клуб в еврокубки. Есть чувство выполненной задачи?

– Вы знаете, в тульском "Арсенале" собрались максималисты. Мы всегда привыкли двигаться вперед и ставить перед собой новые цели. Но сейчас, конечно, присутствует чувство того, что мы добились большого, исторического результата. И шестое место в чемпионате, и попадание в Лигу Европы – это успех для "Арсенала". Нас поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который всегда рядом с командой и искренне переживает за нее, оказывают очень существенную поддержку. Также нужно поблагодарить Игоря Ивановича Сечина, Сергея Викторовича Чемезова и Алишера Бурхановича Усманова, которые очень помогают клубу.

– Как вам это удалось без большого бюджета?

– Ответ будет простой. Добились этого через гигантскую работу и тяжелый труд. Никаких особых секретов тут нет. Действительно наш бюджет на данный момент весьма скромный, но по соотношению цена-качество мы точно в лидерах российского футбола. И это очень приятно. Нужно отметить работу всех служб и отделов. Ведь команда и ее результат – это то, что находится на поверхности и видно всем. Но за всем этим стоит кропотливый труд огромного числа людей, которые создают неповторимую атмосферу в клубе. Также добились сегодняшнего успеха за счет невероятной поддержки наших болельщиков. Все эти факторы влияют на итоговый результат.

– Вы сегодня были главным болельщиком "Локомотива"?

– Главными, наверное, были сами болельщики "Локомотива". Но мы, разумеется, переживали. Смотрели финал Кубка в Туле всей командой и очень рады такому результату.

– Летом "Арсенал" могут покинуть несколько важных игроков. Как собираетесь их удерживать?

– Пока сложно ответить на этот вопрос. Будем общаться, разговаривать. В то же время можно сказать, что нам не привыкать к такой ситуации. Мы каждое межсезонье, сохраняя костяк, собираем практически новую команду. В этом и состоит работа менеджмента клуба. Да, у кого-то заканчивается контракт, у кого-то истекает срок аренды, кто-то из наших футболистов интересен топ-клубам. Но паниковать точно не будем. К тому же замечу, что само участие в Лиге Европы станет дополнительным стимулом для футболистов.

– Будете усиливать состав под еврокубки?

– Конечно, будем учитывать этот фактор. Но ключевой момент – это наши возможности. Будем отталкиваться от этого.

– Устроите для команды бурное празднование?

– Как я уже сказал, мы собрались сегодня в Туле всей командой. Смотрели финал Кубка. Так что празднование уже устроили. (Арман Мкртчян)