Евгений Савин рассказал, что «КраСава» может скоро закрыться

Блогер Евгений Савин рассказал, что его YouTube-канал «КраСава» может закрыться.

— Хочу снимать разные выпуски, но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию, — сказал Савин в интервью каналу «ЧестнОК» в YouTube. - У меня зачастую так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу разные выпуски делать, но где-то люди боятся говорить, где-то информации не хватает. Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять. И поэтому я недавно смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется. Не хочу делать то, что вызывает механику — не творчество, а выпуски ради выпусков.

Хочется поднимать не только веселье, но и проблемы. Но если везде будут стопить, если везде люди будут бояться... Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, не Счетная палата, перед которыми двери всех клубов открыты. Если людям это не надо, если меня будут блочить везде, тогда и смысла в канале «КраСава» не будет вообще. Хочется делать больше таких выпусков, как с Александром Кокориным и про фанатов. Но Кокорин — один такой футболист в России, второго Кокорина нет.