Нападающий "Динамо" Евгений Марков прокомментировал поражение от "Зенита"​ (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

– Чего не хватило для победы? – вопрос Маркову.

– Забитого мяча, наверное. А так "Зенит" нас переиграл. С победой.

– В первом тайме сражались на равных, во втором чего-то не хватило. Физически подсели?

– Не сказал бы. Думаю, это зенитовцы прибавили.

– Как считаете, "Динамо" занимает свое место или могло бы быть выше? Роман Широков сказал, что с таким составом команде по силам было бы бороться за еврокубки.

– Не ко мне вопрос. Думаю, последние матчи мы здорово играем. Сегодня чуть просели, но в принципе выглядим неплохо в последнее время. Надеюсь, дальше будем зарабатывать очки. (Егор Бычков)