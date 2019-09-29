Евгений Марков: «Не хватило какого-то нестандартного решения»

Нападающий «Рубина» Евгений Марков оценил игру команды в матче 11-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0).

— Неплохая игра в плане владения инициативой. Чего не хватило, кроме гола?

— Наверно последнего паса, какого-то нестандартного решения, действия. Не знаю. Поэтому не забили. У нас были подходы, контролировали ход матча, но дело до забитого мяча довести не сумели, — цитирует игрока официальный сайт казанцев.

— К сожалению, «Рубин» уже не забивает три матча подряд, всего шесть голов за сезон. С чем это связано?

— Опять же с тем же, что игра показала. Повторюсь, мало нестандартных действий в атаке, мало моментов в связи с этим.

— Вы уходили с поля с болезненными ощущениями. Что там произошло?

— Честно говоря, я сам не знаю, как характеризовать свою травму, попали в нерв. Думал, что разбегаюсь, но не смог. Начало сжимать, не смог даже продолжать играть на сто процентов. Надеюсь, к следующему матчу уже будет все хорошо.

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