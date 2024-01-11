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Ловчев — о назначении португальского скаута в «Спартак»: «Романцев хороший тренер, но его не пригласили даже консультантом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о назначении португальца Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента клуба.

«На днях я был на дне рождении у журналиста «Спорт-Экспресса», Акселя Вартаняна. Он написал много исторических вещей. Я шел к этому человеку зная его. Он большой журналист, очень хорошие вещи делал. А этот специалист... Я его просто не знаю. Я не могу ничего сказать. Я знаю, что Романцев хороший тренер. Но его красно-белые ни разу не пригласили даже консультантом. Для меня это непонятно. Я не знаю кто такой Пинту, почему они его взяли? И кто вообще взял другого португальца. Для меня это непонятные вещи. Лучше, чтобы мы знали этих людей по делам. Только и всего», — сказал Ловчев «СЭ».

22 декабря «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал соотечественник Пинту Томаш Амарал. До этого Амарал также работал в «Бенфике».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после завершения зимней паузы красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 1-3 марта.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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