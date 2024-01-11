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Деменко: «Краснодару» нужно ответить «Зениту» на трансферы Ахметова и бразильцев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко порассуждал об активности сине-бело-голубых и «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

«Команды продолжают борьбу за чемпионство, но уже в рамках трансферного окна. Все понимали, что «Зенит» будет покупать новых игроков, ведь команда ушла на перерыв на втором месте, это их разозлило. Возможно, что они и еще кого-то купят этой зимой, почему нет? Так что «Краснодару» нужно отвечать на такой ход, поскольку список запасных у Ивича будет слабее, чем у Семака. С нынешним раскладом сил «Краснодару» будет очень тяжело, ведь бразильцы наверняка быстро адаптируются в «Зените», ведь их там целая диаспора собралась», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент подписал только колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо. «Зенит» купил четырех футболистов: защитника Нино, полузащитников Артура и Ильяза Ахматова, и нападающий Педро.

«Краснодар» на данный момент опережает «Зенит» на два очка в турнирной таблице РПЛ. Зимнее трансферное окно в чемпионате России закрывается 25 января.

 
Нино, Кевин Кастаньо и&nbsp;Артур. Трансферы РПЛ: Глушаков приехал к Карпину, «Зенит» закупается, а кого возьмет «Спартак»?

 

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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