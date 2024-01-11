Деменко: «Краснодару» нужно ответить «Зениту» на трансферы Ахметова и бразильцев»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко порассуждал об активности сине-бело-голубых и «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

«Команды продолжают борьбу за чемпионство, но уже в рамках трансферного окна. Все понимали, что «Зенит» будет покупать новых игроков, ведь команда ушла на перерыв на втором месте, это их разозлило. Возможно, что они и еще кого-то купят этой зимой, почему нет? Так что «Краснодару» нужно отвечать на такой ход, поскольку список запасных у Ивича будет слабее, чем у Семака. С нынешним раскладом сил «Краснодару» будет очень тяжело, ведь бразильцы наверняка быстро адаптируются в «Зените», ведь их там целая диаспора собралась», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент подписал только колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо. «Зенит» купил четырех футболистов: защитника Нино, полузащитников Артура и Ильяза Ахматова, и нападающий Педро.

«Краснодар» на данный момент опережает «Зенит» на два очка в турнирной таблице РПЛ. Зимнее трансферное окно в чемпионате России закрывается 25 января.