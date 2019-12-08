Евгений Кафельников: «Фанаты «Спартака» молодцы, что ушли»

Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, болеющий за «Спартак», поддержал акцию фанатов красно-белых. Организованные болельщики и зрители с центральных трибун покинули стадион во время матча с «Ростовом» (1:4) на 30-й минуте. Также он дал оценку игре московской команды.

— Что это было? А вы сами не видели? Не знаю, что происходит со «Спартаком», — сказал Кафельников. — Моменты красно-белых? Какие? Ну что-то, может, и было... Но счет на табло, — сказал Кафельников. — Тил? Слушайте, не мои деньги были потрачены на него. Пусть те, кто его покупал, смотрят на такое приобретение.

Результаты Тедеско хуже, чем у Кононова? Вот об этом я точно сейчас не хочу думать... Перспективы у «Спартака» есть только при «А тутти аванти Массимо Каррера». (Смеется.) Верю ли в Тедеско? Не знаю... Сейчас не могу ответить на этот вопрос.

Улучшения? Посмотрите таблицу («Спартак» занимает 10-е место. — Прим. «СЭ»). По идее, при перемене мест слагаемых сумма не поменялась. Вот и все... Меня просто дико бесит, когда комментаторы и эксперты говорят, что 8-е место — хорошо для «Спартака»... Ну, ну...

Болельщики молодцы, что ушли. Так и надо! Они показали свою позицию. Фанатское движение будет только объединяться. Если ничего не поменяется, такие акции продолжатся. В скором времени мы увидим такие трибуны на многих матчах. Если футбольное руководство лиги этого добивается, тогда удачи им.

Слова Запашного про то, что фанатов надо крушить? Да мне вообще на них параллельно! Я не хочу придавать им никакого значения. Он говорит, а караван идет. (Виталий Айрапетов)

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