Евгений Гинер: "Раз Влашичем интересуется "Бешикташ", нам не стоит говорить на эту тему"

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о том, что "Бешикташ" готов предложить за полузащитника Николу Влашича 17 миллионов евро. Арендное соглашение хорватского полузащитника, права на которого принадлежат "Эвертону", рассчитано до конца сезона-2018/19.

– Есть информация, что "Бешикташ" готов купить Влашича за 17 миллионов евро. А ЦСКА?

– Раз "Бешикташ" интересуется, нам не стоит дальше разговаривать на эту тему.

– Есть ли ясность по поводу выкупа Бекао?

– Конечно, у нас все прописано – аренда с правом выкупа. Надеюсь, в ближайшие месяцы закончим эту сделку. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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