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Сегодня, 19:05

Гинер о долгах «Вест Хэма» за трансфер Влашича: «Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Никола Влашич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела с выплатами за трансфер Николы Влашича в «Вест Хэм».

— Насколько вас подкосили трудности, которые существуют с переводом денег за Влашича?

— Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства. Думаю, мы решим этот вопрос. Могут ли пользоваться моментом? Наверняка. Потому что мы предложили: ребят, вам не разрешают платить кому? России? Хорошо. У нас есть выход через Голландию. Отправляйте, давайте. Или в Бразилию. Они: «Ой, нам Центробанк не разрешает». Что не разрешает? Через Бразилию заплатить? Все понятно.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года. По данным портала Transfermarkt, английский клуб договорился о покупке хорвата за 30 миллионов евро.

В данный момент лондонцы должны красно-синим 9 миллионов евро. По данным «СЭ», «Вест Хэм» не может перечислить деньги из-за санкций, наложенных правительством Великобритании на российские организации.

В сезоне-2022/23 Влашич выступает за «Торино» на правах аренды.

Евгений Гинер. Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»
Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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