Евгений Чернов: «Приостановку РПЛ воспримем нормально, в этой ситуации важно здоровье людей»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3), а также рассказал о возможной приостановке чемпионата из-за коронавируса.

— В первые 30 минут мы играли лучше, но те восемь минут полностью перевернули ход матча, — цитирует Чернова официальный сайт «Ростова». — Первый гол — фантастический удар Крыховяка, следом были еще две контратаки от «Локомотива». Мы верили, что сможем еще забить, но, увы, получился только один гол.

Говорить о попадании в еврокубки еще рано. Есть восемь туров, смотреть на очки будем в конце сезона.

О возможной остановке РПЛ? Если понадобится — приостановят, мы это воспримем нормально. Нужно думать о взрослом поколении, которое находится в зоне риска. Что касается нашей спортивной формы, у нас сильный тренерский штаб, нас подготовят к любым обстоятельствам. В первую очередь, в этой ситуации важно здоровье людей.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список