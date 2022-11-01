Бушманов: «Игнатов смог перезапустить карьеру в «Спартаке»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил перспективы полузащитника Михаила Игнатова в команде.
«Игнатов очень талантливый парень. У нег был спад, но он, скажем так, смог перезапустить карьеру. За последний гол-полтора у него было достаточно сильных матчей. Но ему не хватает стабильности», — сказал Бушманов в эфире программы «Футбол России».
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
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|5
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|
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|
6
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|
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|15
|3
|3
|9
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|12
|
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|15
|2
|3
|10
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|9
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|7-26
|6
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|4.11
|19:00
|
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|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
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|
Торпедо – Кр. Советов
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|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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ЖК
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
|
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Сочи
|12
|1
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