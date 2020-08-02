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Евдокимов и Прошкин перешли в «Торпедо» из «Химок»

15:17
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Очередными новичками «Торпедо» в летнее трансферное окно-2020 стали защитники Андрей Евдокимов и Егор Прошкин. Соглашения с футболистами рассчитано до мая 2023 года, сообщает сайт москвичей.

В сезоне-2019/2020 Евдокимов и Прошкин выступали за подмосковные «Химки». Евдокимов принял участие в 15 матчах за «Химки-М», а также сыграл в 1 матче ФНЛ и Кубка России. Прошкин сыграл в 15 встречах и забил 3 гола.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41291/

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