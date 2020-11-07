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Эванс Кангва получил травму в матче против «Ротора»

17:20
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Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва получил травму в концовке матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

Форвард убегал в быстрый прорыв, но в какой-то момент рухнул на поле, схватившись за ногу. При этом у него не было контакта с соперником.

В нынешнем сезоне Кангва провел в РПЛ 13 матчей и забил 3 гола.

Арсенал Т — Ротор

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