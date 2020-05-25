Бывший футболист Владимир Быстров в интервью «Спорт Уик-Энд» высказался на тему соблюдения мер безопасности во время тренировок и официальных матчей из-за пандемии коронавируса. Быстров считает, что ношение масок во время тренировок — «политическая составляющая».

— Футбол без зрителей — это не футбол. Сейчас это крайняя мера. Есть стадионы, где всего по три тысячи зрителей приходит. Так почему бы их не рассадить так, чтобы они соблюдали дистанцию? Люди ведь в метро ездят. Чем отличаются поездки на работу от поездки на стадион? Ничем! Поэтому нужно тщательно следить за изменениями ситуации.

— Как вам идея, что тренировки должны возобновиться с соблюдением социальной дистанции?

— Это бред. Какой еще дистанции? Нельзя с ней тренироваться. Игровые упражнения должны быть футбольные. Это же не танцы, в которых можно на два-три метра танцевать друг от друга. Сближения с соперником не избежать.

— А не выглядит ли бредом то, что футболисты на скамейке запасных должны находиться в масках?

— Самый настоящий бред! Футболисты проводят время в раздевалке, в душ ходят, вместе проводят время и контактируют друг с другом. На поле выходят без масок. Скорее всего, это какая-то политическая составляющая. Невозможно всю команду тренировать на дистанции! Всё равно при подготовке к чемпионату будут коллективные и тактические моменты, где нужно принимать участие, соприкасаясь друг с другом.