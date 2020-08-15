Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 2-го тура Тинькофф — РПЛ с «Зенитом» (0:2) выразил мнение, что его команде хватит ресурса в насыщенном игроком графике на старте нового сезона. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможности появления других новичков.

— Планируется ли клубом усиление атакующей линии? — вопрос Карпину в послематчевом комментарии для СМИ.

— О наших планах мы никогда не сообщаем.

— Как оцениваете состояние Давида Тошевски (македонский нападающий вышел на 84-й минуте)?

— Пока, естественно, не готов даже на 30 минут. Но, опять же, это нормально — он без команды тренировался сначала, сейчас только набирает. Ему нужно еще две-три недели, чтобы приобрести нужные кондиции.

— Начался напряженный график — пять матчей за две недели. У команды хватит ресурса пройти этот отрезок?

— Надеемся, что должно хватить. Мы знали, что будет такой график, готовились к нему. Было много времени. Это все отговорки для бедных.

В 3-м туре 19 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Динамо». После двух матчей у дончан — 3 очка и 7-е место, у «Зенита» — 6 очков и 1-я строчка. (Артем Агапов)