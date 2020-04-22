«Это позволит ЦСКА вернуть утраченные позиции и снова бороться за высокие места в Европе». Газзаев - о переходе акций футбольного клуба к ВЭБ

Знаменитый российский тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев по просьбе «СЭ» прокомментировал новость о том, что 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА официально перешли к ВЭБ.РФ.

В официальных заявлениях сторон отмечается, что президент клуба Евгений Гинер продолжит управление ЦСКА, а также будет сформирован совет директоров из семи человек.

— Позитивно смотрю на происходящие с ЦСКА изменения, — сказал Газзаев. — Может возникнуть великолепный альянс очень успешного менеджера, которым является президент клуба Евгений Гинер, и сильной компании, крупной финансовой структуры. Что особенно важно для армейцев, все происходит в крайне непростой момент в том числе с экономической точки зрения, когда многим спортивным клубам на фоне пандемии коронавируса придётся непросто. Считаю, сделка позволит ЦСКА соответствовать своей великой истории и традициям, вернуть позиции, несколько утраченные в последние годы, и снова бороться за самые высокие места не только в России, но и на европейской арене. (Дмитрий Симонов)

ВЭБ стал владельцем 77,63 процентов акций ЦСКА

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