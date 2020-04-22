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Гинер уверен, что при поддержке ВЭБ ЦСКА вернет себе лидирующие позиции в российском футболе

16:21
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Евгений Гинер. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал сделку с ВЭБ, который стал основным владельцем клуба, приобретя 77,63 процента акций.

«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации, — цитирует Гинера официальный сайт клуба. — Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе».

В результате сделки долги ЦСКА перед госкорпорацией были полностью погашены.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/vebrf-stal-vladeltsem-7763-aktsiy-pfk-cska/

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