«Это была авантюра, и я должен был поучаствовать». Яровинский рассказал, как Слуцкий пригласил его в «Халл»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер» вспомнил, как Леонид Слуцкий пригласил его поработать тренером в «Халле». Яровинский отметил, что не будет больше тренировать.

— Не думал уходить из ЦСКА, работал полгода с Гончаренко, но тут позвонил Слуцкий и пригласил в «Халл» помощником. Это была авантюра, и я должен был в этом поучаствовать, — подчеркнул Яровинский. — ЦСКА — клуб, который будет жить без меня. История показала, что клуб прекрасно без меня справился.

Когда нас из «Халла» уволили, Слуцкий сказал, что готов взять меня в другой клуб помощником. Поскольку в «Халле» я поработал немного, мне хотелось закончить обучение.

Совместная работа со Слуцким, особенно когда пришли братья Березуцкие, показала, что мое мнение конкурентоспособно, многие вещи мы обсуждали на равных. Другое дело, что и у Слуцкого, и у Березуцких я вникал каждому слову, каждому нюансу.

Я, наверное, вернусь к основной своей работе. В «Халле» и «Витессе» меня настигало прошлое. Прошлые контакты — невозможно их забыть. Даже в «Витессе» у меня было предложение перейти на роль спортивного директора. В России мне бессмысленно переходить на тренерскую работу. Этот этап завершен.