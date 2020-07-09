«Есть желание сыграть и победить». Джикия прокомментировал слова Медведева о жесте Дзюбы
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что команда настраивается на победу в полуфинале Кубка России против «Зенита». Матч состоится 19 июля.
Комментируя видео из раздевалки «Зенита», в котором нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, Медведев заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».
— Команда сейчас в большей степени держит в голове полуфинал Кубка с «Зенитом»?
— Не сказал бы. Если все время задумываться о том, что будет впереди, то вообще ничего не получится.
— Слова генерального директора «Зенита» читали?
— Да, читал.
— Разозлило?
— Конечно, неприятно, когда такое говорят. То, что было в раздевалке «Зенита» — это эмоции.
— Есть желание ответить на это заявление именно на поле?
— Есть желание сыграть и победить. Все остальное на втором плане. (Севастиан Терлецкий)