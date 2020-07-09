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«Есть желание сыграть и победить». Джикия прокомментировал слова Медведева о жесте Дзюбы

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Герогий Джикия. Фото Дарья Исаева,, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Герогий Джикия. Фото Дарья Исаева,, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что команда настраивается на победу в полуфинале Кубка России против «Зенита». Матч состоится 19 июля.

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Комментируя видео из раздевалки «Зенита», в котором нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, Медведев заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

— Команда сейчас в большей степени держит в голове полуфинал Кубка с «Зенитом»?

— Не сказал бы. Если все время задумываться о том, что будет впереди, то вообще ничего не получится.

— Слова генерального директора «Зенита» читали?

— Да, читал.

— Разозлило?

— Конечно, неприятно, когда такое говорят. То, что было в раздевалке «Зенита» — это эмоции.

— Есть желание ответить на это заявление именно на поле?

— Есть желание сыграть и победить. Все остальное на втором плане. (Севастиан Терлецкий)

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