Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги первого круга РПЛ для своей команды, отметив что у оренбуржцев старт чемпионата страны получился неудачным.

— Первый круг чемпионата России закончился очень важной для нас победой, — сказал в интервью клубной пресс-службе Федотов. — Мы оказались на восьмом месте, как и в прошлом году. Однако тогда у нас было 22 очка, но из-за того, что топы проигрывали, были только восьмыми. Есть определенный недобор очков, но смотрим с оптимизмом в будущее.

«Оренбург» в 15 матчах набрал 18 очков при 5 победах, трех ничьих и 7 поражениях. В числе побежденных команд — «Спартак» и «Динамо», главные тренеры которых после матча с оренбуржцами покинули свои команды.

Владимир Федотов прокомментировал итоги первого круга и пригласил болельщиков на матч с ФК «Уфа»



? — Оренбург — @UfaFc

? — Стадион «Газовик»

?- 10 ноября. Начало матча в 13.30 (11.30 МСК)

?- Трансляция на телеканале @matchpremier

?- Билеты https://t.co/CFzSWit9g8 pic.twitter.com/kjIxMqcjU9 — ФК Оренбург (@fcorenburg) November 7, 2019

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