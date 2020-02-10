«Если они попадут в сборную, мне будет приятно». Капитан «Спартака» Джикия поддержал Кокорина и Мамаева

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что ждет возвращения в сборную России полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.

— Не в курсе политики клуба, знаю только одно — Саша как футболист и как профессионал просто необходим «Зениту». В том, что Кокорин помог бы команде, я уверен. Ни для кого не секрет, что он умеет на поле. Немного обидно сейчас за Сашу. Все, через что он прошел, — а это уже больше года — очень непросто. И сейчас с таким столкнуться неприятно. Хочется, чтобы все прошло, наладилось, и он уже побыстрее сыграл и получал удовольствие от своего любимого дела.

— Мамаев уже играет, даже здесь на турнире забил гол.

— Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Потрясающий мастер, знает игру, чувствует ее. Желаю ему поскорее набрать форму.

— Реально ли вам вместе сыграть в сборной на Евро-2020?

— Дай бог. Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в сборную, мне будет приятно. Ребята — отличные. И Паша и Саша.

Полностью интервью Георгия Джикии читайте на сайте «СЭ»