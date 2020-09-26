Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, почему команда перешла на игру в два центральных защитника.

— Команда стала использовать схему с двумя центральными защитниками вместо трех. Насколько безболезненным был переход?

— Пока все складывается нормально. Мы убрали одного защитника и добавили игрока в среднюю линию, — цитирует Овчинникова сайт ЦСКА. — Это усилило атакующий потенциал команды. У нас теперь есть вариативность тактики, можем что-то менять по ходу матча. Всегда надо что-то пробовать. Если не получится — можно перейти на другую схему. Пока она работает. Надеюсь, так будет и дальше.

— Отличное начало сезона выдали два Кости — Кучаев и Марадишвили. Как считаете, с чем связан их прогресс?

— На мой взгляд, с доверием, а также с их огромной работой на тренировках. Мой взгляд может быть субъективным, но думаю, что ребята из нашей академии, которые сейчас есть в первой команде, почувствовали доверие со стороны тренерского штаба и пытаются максимально им воспользоваться. Их заслуги — по трудам. Если говорить о Марадишвили, который от игры к игре прибавляет и становится более уверенным, мне бы хотелось, чтобы он повторил путь Головина.

Нельзя не отметить и Наира Тикнизяна. Мы на него рассчитываем, и он сам дает для этого основания. Хотелось бы, чтобы и дальше он шел по восходящей. Тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы развить его качества. Нельзя его не похвалить. Он усердно работает, и это дает плоды. Мы все это видим.

— Хотелось бы спросить про ближайший резерв. В сентябре в паузе на сборные в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» сыграли футболисты молодежки Тигран Аванесян, Руслан Дауров, Владислав Яковлев, Антон Крачковский. Их можно ждать в основе в обозримом будущем?

— Своим воспитанникам всегда надо давать шанс, чтобы они видели, что клуб надеется на них. Это мотивирует. Что касается названных футболистов, каждый из них имеет свою изюминку, свои сильные стороны. При определенных обстоятельствах их появление в основном составе не за горами. Один из них уже вовсю стучится в двери основы. Аванесян привлекался нами несколько раз, впервые еще прошлым летом. Мы видим, как он прогрессирует у нас на глазах, что подтвердила игра с туляками.