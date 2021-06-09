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«Если бы мне гарантировали, что я проработаю четыре года...» Тедеско объяснил, почему не перевез семью в Россию

9 июня 2021, 23:35
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему он не перевез семью в Россию.

— Вам уже тысячу раз задавали вопрос по поводу решения покинуть «Спартак». Но мне до сих пор знакомые болельщики красно-белых говорят: «Доменико мог бы перевезти семью в Россию, если они так привязаны друг к другу. У нас не так уж и плохо жить».

— Нет, конечно, в вашей стране очень хорошо. Но семью оторвать от корней не так легко. У нас в Германии все: родные, дом, друзья, детский сад, работа жены. Все-таки речь о футболе, где все быстро меняется. Во многих других профессиях ты заключаешь контракт на пять лет и можешь быть уверен, что отработаешь его полностью. А здесь нельзя исключать разрыва через два месяца даже при многолетнем соглашении.

Если бы кто-то мог гарантировать, что четыре года проведу в «Спартаке», то все происходило бы иначе. Я мог бы планировать: ага, дочка четыре года будет здесь учиться, жена тоже придумает что-то. А решить массу проблем, чтобы через два месяца снова начинать все в Германии заново, — это немыслимо.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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