Тедеско высказался об уровне РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что он думает об уровне Тинькофф российской премьер-лиги.



— Уровень РПЛ в последние пару лет мощно критикуется, особенно на фоне выступлений в еврокубках. Ваше мнение?



— Вижу у России очень высокий потенциал. Здесь много-много-много талантов, а также отличные стадионы. Приезжаю в Грозный, Волгоград, Краснодар, другие города — супер. Вживую видел два матча «Локомотива» в Лиге чемпионов разных лет — с «Байером» и с «Баварией». Против мюнхенцев москвичи в концовке при счете 1:1 имели отличный момент, а потом все же уступили после гола Киммиха. Но не могу сказать, что уровень «Локо» был плох.

Или «Краснодар», делающий с «Челси» в гостях ничью, берущий четыре очка у «Ренна». Или «Зенит», который лишь совсем немного уступал «Лацио». Это была равная игра. Если бы питерцы победили, никто не сказал бы, что это незаслуженно. Но в итоге потерпели поражение. Это футбол. В нем часто решают какие-то мелочи.

При этом глобального отставания от других стран в еврокубках я не видел. Да, в рейтинге чуть отступили, что печально. В первую очередь — из-за потери одного места в Лиге чемпионов. Но, повторю, потенциал очень высокий. Говорю не только о «Спартаке», где есть Маслов, Умяров, Маркитесов, Литвинов, но и о других. В «Динамо» — Шиманьски, Моро, пусть они легионеры, Захарян, Грулев, Лесовой, Тюкавин. Ребята с фантазией. В ЦСКА — Дивеев, Обляков, Ахметов. Это все парни, только-только выступавшие в молодежной сборной. Надеюсь, они станут прогрессировать", — сказал Тедеско.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.