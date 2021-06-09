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Тедеско назвал самый счастливый и самый сложный день в России

9 июня 2021, 23:20
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем самом счастливом дне в России.

— Ваш самый счастливый день в России?

— День матча с «Ахматом» в Грозном, когда мы завоевали второе место.

— А самый сложный?

— В Питере в декабре, когда объявлял команде, что не продлю контракт со «Спартаком».

— Красно-белые в том матче выглядели ужасно. Не думаете, что футболисты могли как-то узнать о вашем решении еще до стартового свистка?

— В курсе был только топ-менеджмент клуба. Уверен на сто процентов, что игроки не знали. Но мы действительно провели плохую встречу и уступили по делу.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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