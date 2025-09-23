Источник: Кузяев близок к переходу в «Рубин»

Полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в «Рубин», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, стороны обсуждают двухлетний контракт.

Также отметчается, что хавбек не ведет переговоры с «Ахматом» и «Крыльями Советов».

23 сентября Sport24 сообщил, 32-летний россиянин уже согласовал контракт с грозненским клубом. Позже генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг данную информацию.

Контракт Кузяева с французским «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи