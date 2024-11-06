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Сегодня, 15:21

ЭСК РФС рассмотри три эпизода по итогам матча «Факел» — «Химки»

Константин Белов
Корреспондент
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«Факел» попросил ЭСК РФС рассмотреть три эпизода по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Химок» (1:1), об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Воронежцы попросили рассмотреть эпизод с голом химчан на 4?й минуте встречи на наличие офсайда.

Также «Факел» попросил рассмотреть неназначение пенальти в ворота подмосковной команды на 75?й минуте игры за фол защитника Александра Филина на нападающем Алексее Каштанове. Помимо этого, воронежцы попросили рассмотреть отмену своего гола на 84-й минуте, когда форвард «Химок» Антон Заболотный срезал мяч в собственные ворота.

«Факел» набрал 12 очков и занимает 14?е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25. «Химки» также набрали 12 очков, но идут на 13-й строчке, опережая воронежцев по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
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П
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Зенит

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