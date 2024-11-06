Силкин: «Зачем «Динамо» 14 легионеров»? Что они делают на лавке?»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал количество легионеров в московской команде.

«Думаю, внутри все не так просто. Кстати, в «Динамо» больше всех иностранцев в лиге. Спрашивается: а что они делают на лавке? Зачем 14 легионеров? «Динамо» в последнее время сдает. Когда в команде много иностранцев, свои ребята ничего сделать не могут», — цитирует Силкина Metaratings.

После 14 туров «Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.