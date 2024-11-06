Воробьев: «Я доволен своим переходом в «Локомотив» и положением в команде»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что доволен своим положением в команде.

«Я доволен своим переходом в «Локомотив» и положением в команде. Думаю, учитывая все факторы, одно сказать, что для меня лично этот сезон — лучший в карьере. Спасибо большое партнерам и тренерскому штабу, что тепло меня приняли и быстро все объяснили», — приводит Legalbet слова Воробьева.

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. В сезоне-2024/25 26-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах.