В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Мостового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника команды Андрея Мостового в европейский клуб.

«Сейчас нет открытых трансферных окон. Глупости и слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Мостовой признавался, что летом 2023 года у него было предложение от французского клуба.