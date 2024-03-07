В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Мостового
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника команды Андрея Мостового в европейский клуб.
«Сейчас нет открытых трансферных окон. Глупости и слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее Мостовой признавался, что летом 2023 года у него было предложение от французского клуба.
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|11
|6
|2
|29-15
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
6
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
7
|ЦСКА
|19
|7
|8
|4
|32-25
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|5
|6
|36-29
|29
|
9
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
10
|Ростов
|19
|6
|6
|7
|26-29
|24
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|- : -
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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