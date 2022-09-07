«Зенит» занял второе место среди клубов с наибольшим количеством просмотров в Тик-Ток в августе

«Зенит» вошел в пятерку самых просматриваемых клубов мира в социальной сети Тик-Ток в августе, сообщает Telegram-канал питерцев со ссылкой на Deportes&Finanzas.

Клуб из Санкт-Петербурга расположился на втором месте со 151 миллионом просмотров. Лидирует «Барселона» — 175 миллионов просмотров.

В пятерку также вошли «ПСЖ» (148 миллионов), «Реал» (117 миллионов) и «Рома» (115 миллионов).

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует с 20 очками.