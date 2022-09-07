«Краснодар» подписал 3-летний контракт с полузащитником «Шавеша» Батчи

«Краснодар» объявил о подписании 3-летнего контракта с полузащитником «Шавеша» Батчи.

Контракт 24-летнего ангольца с португальским клубом был рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 575 тысяч евро.

В текущем сезоне Батчи провел за «Шавеш» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Всего за предыдущий клуб хавбек провел 88 матчей забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.