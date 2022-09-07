ЭСК признала ошибочным решение Любимова не назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным неназначение пенальти в матче 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (0:1).

На 46-й минуте игры главный арбирт встречи Артема Любимова не назначил 11-метровый удар в ворота самарского клуба. По мнению ЭСК, игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» Гленн Бейл, вступив в единоборство за мяч с защитником «ЦСКА» Мойзесом в собственной штрафной площади на высокой скорости, сыграв в мяч и продолжая движение ноги, совершил контакт открытыми шипами с голенью соперника.

Члены комиссии признали действия игрока Бейла безрассудными, учитывая скорость вступления в единоборство и тот факт, что он не предпринял никаких действий для избежания или смягчения контакта с соперником. В связи с этим Любимов должен был назначить 11-метровый удар и вынести защитнику предупреждение.