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Судейство

7 сентября, 18:09

ЭСК признала ошибочным решение Любимова не назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с ЦСКА

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным неназначение пенальти в матче 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (0:1).

На 46-й минуте игры главный арбирт встречи Артема Любимова не назначил 11-метровый удар в ворота самарского клуба. По мнению ЭСК, игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» Гленн Бейл, вступив в единоборство за мяч с защитником «ЦСКА» Мойзесом в собственной штрафной площади на высокой скорости, сыграв в мяч и продолжая движение ноги, совершил контакт открытыми шипами с голенью соперника.

Члены комиссии признали действия игрока Бейла безрассудными, учитывая скорость вступления в единоборство и тот факт, что он не предпринял никаких действий для избежания или смягчения контакта с соперником. В связи с этим Любимов должен был назначить 11-метровый удар и вынести защитнику предупреждение.

Источник: https://rfs.ru/news/216618
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
3
11
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И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
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 - : -
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 7
Эдуард Сперцян

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Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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ЦСКА

 4
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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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