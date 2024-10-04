ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не удалил с поля Тормену в матче «Краснодар» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Зенита» с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неудалением с поля защитника «Краснодара» Витора Тормены в матче 10-го тура РПЛ (0:2).

На 14-й минуте встречи Тормена в борьбе с Лусиано Гонду завалил соперника руками и ударил его в пах открытыми шипами. Арбитр показал защитнику «быков» желтую карточку.

«Судья ошибочно не удалил с поля Витора Тормену («Краснодар») на 14-й минуте матча. Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха). Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

При этом комиссия посчитала, что судья правильно не удалил с поля игрока «Краснодара» Александра Черникова на 43-й минуте матча. По мнению ЭСК РФС, со стороны футболиста отсутствовало применение чрезмерной силы при контакте с Гонду.

После десяти туров РПЛ «Краснодар» с 24 очками лидирует в турнирной таблице. «Зенит» (23 балла) располагается на третьей строчке.