ЭСК РФС поддержала все решения Сергея Чебана в матче махачкалинского и московского «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение махачкалинского «Динамо» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в двух эпизодах в матче 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

Комиссия пришла к выводу, что судья правильно не удалил с поля нападающего бело-голубых Артура, который на 26-й минуте встречи ударил защитника махачкалинцев Валентина Пальцева ногой в пах.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъемом голеностопа в область паха игрока команды «Динамо» (Махачкала) Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды «Динамо-Москва», комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде», — говорится в заялении ЭСК РФС.

Также ЭСК РФС поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота московского «Динамо» на 62-й минуте матча.

«Игрок обороняющейся команды «Динамо» (Москва) Николас Маричаль был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» (Махачкала) Гамидом Агаларовым в то время, как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч», — отметили в комиссии.

После десяти туров РПЛ бело-голубые с 20 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. «Динамо» из Махачкалы набрало 10 очков и идет на 12-й позиции.