Боярский заявил, что посетит премьеру фильма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мыслями о предстоящей премьере фильма «Федя» в честь легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова.

«Любой фильм о спорте меня, конечно, интересует. Я просматриваю, естественно, все и до сих пор желаю, чтобы они становились лучше, интереснее, глубже. Потому что на спорте можно далеко уехать в качестве рекламы, азарта, фабулы, но любую настоящую личность сопровождает трагическая ситуация. Такая личность не обходится без трагедии в жизни — это касается как артиста, так и спортсмена. Конечно, я пойду смотреть премьеру», — сказал Боярский в программе «Футбольная столица Геннадия Орлова».

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.