Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:38

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Егорова в матче «Химки» — «Динамо» Махачкала

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЭСК РФС поддержала все решения главного судьи Егора Егорова, принятые в матче 1-го тура РПЛ между «Химками» и махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил пенальти после вмешательства ВАР в ворота команды «Динамо» на 19-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» №17 Антон Крачковский, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «Химки» №11 Резиуаном Мирзовым в собственной штрафной площади, совершил подножку сопернику, который обыграл своего оппонента и продолжал контролировать мяч. Действия защитника комиссия квалифицирует как фол по неосторожности, повлиявший на возможность нападающего продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Химки» после вмешательства ВАР на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Динамо» №34 Максим Храмцов коснулся мяча рукой в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Химки» №4 Олегом Исаенко, после чего он же забивает гол в ворота соперников. Согласно правилам игры, гол не должен быть засчитан, если он забит незамедлительно после контакта мяча с рукой этого же игрока, даже случайного и ненаказуемого. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот команды «Химки» в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.

Во 2-м туре чемпионата России «Химки» примут «Спартак» 28 июля, а бело-голубые в этот же день отправятся в гости к «Краснодару».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
0
Читайте также
Биография Томаса Баха: фехтование, МОК, санкции против России
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«СЭ» разыгрывает футболку ЦСКА с автографом Игоря Акинфеева

«Крылья Советов» — «Ростов»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости