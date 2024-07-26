ЭСК РФС поддержала все решения судьи Егорова в матче «Химки» — «Динамо» Махачкала
ЭСК РФС поддержала все решения главного судьи Егора Егорова, принятые в матче 1-го тура РПЛ между «Химками» и махачкалинским «Динамо» (1:1).
«Решения комиссии:
1. Судья правильно назначил пенальти после вмешательства ВАР в ворота команды «Динамо» на 19-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» №17 Антон Крачковский, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды «Химки» №11 Резиуаном Мирзовым в собственной штрафной площади, совершил подножку сопернику, который обыграл своего оппонента и продолжал контролировать мяч. Действия защитника комиссия квалифицирует как фол по неосторожности, повлиявший на возможность нападающего продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе.
2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Химки» после вмешательства ВАР на 87-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Динамо» №34 Максим Храмцов коснулся мяча рукой в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Химки» №4 Олегом Исаенко, после чего он же забивает гол в ворота соперников. Согласно правилам игры, гол не должен быть засчитан, если он забит незамедлительно после контакта мяча с рукой этого же игрока, даже случайного и ненаказуемого. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот команды «Химки» в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.
Во 2-м туре чемпионата России «Химки» примут «Спартак» 28 июля, а бело-голубые в этот же день отправятся в гости к «Краснодару».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1