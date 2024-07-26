«СЭ» разыгрывает футболку ЦСКА с автографом Игоря Акинфеева

«СЭ» совместно с ЦСКА проводит розыгрыш футболки голкипера армейцев Игоря Акинфеева с автографом футболиста.

Для участия в конкурсе нужно подписаться на Telegram-каналы «СЭ» и ЦСКА, после чего нажать кнопку «Тащи».

Победитель будет определен случайным образом, итоги розыгрыша объявят 9 августа.