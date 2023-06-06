В «Ростове» исключили уход Уткина из команды

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Даниила Уткина.

— Много разговоров, что Даниил Уткин может покинуть команду.

— Нет. Уткин — игрок «Ростова». Мы полностью им довольны.

Ранее Telegram-канал «КБ Телега» сообщил о том, что переговоры «Рубина» по трансферу Уткина находятся в продвинутой стадии.

В сезоне-2022/23 23-летний российский футболист провел за «Ростов» 33 матча, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.