Миланов: «Уровень чемпионата ОАЭ выше, чем все думают. Пьянич — это усиление для ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов прокомментировал переход Миралема Пьянича в московский клуб.

«Это топ-футболист. Он играл за самую сильную команду ОАЭ. Там тоже очень высокий уровень, много сильных игроков выступает, не надо недооценивать. Так что Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России. Главное, чтобы он был в хорошей форме и не получал травмы», — цитирует Миланова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год, после ухода из клуба он некоторое время выступал в чемпионате ОАЭ.