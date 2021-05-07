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Судейство

ЭСК: Казарцев не назначил пенальти в ворота «Уфы» в игре с ЦСКА

16:39
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что арбитр Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота «Уфы» в игре с ЦСКА (1:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте.

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 очко.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры