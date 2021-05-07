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ЭСК: Сиденков ошибочно удалил Реми Кабелла в матче с «Сочи»

16:28
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Арбитр Иван Сиденков допустил ошибку, удалив полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Сочи» (1:3), считает Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.

По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, Сиденков ошибочно показал вторую желтую карточку Кабелла на 78-й минуте матча. К этому моменту счет в матче был равным — 1:1.

После удаления француза «Сочи» забил два мяча усилиями Антона Заболотного и Кристиана Нобоа и вырвал победу.

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