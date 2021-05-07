ЭСК: Сиденков ошибочно удалил Реми Кабелла в матче с «Сочи»
Арбитр Иван Сиденков допустил ошибку, удалив полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Сочи» (1:3), считает Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.
По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, Сиденков ошибочно показал вторую желтую карточку Кабелла на 78-й минуте матча. К этому моменту счет в матче был равным — 1:1.
После удаления француза «Сочи» забил два мяча усилиями Антона Заболотного и Кристиана Нобоа и вырвал победу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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