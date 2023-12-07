Бучневич: «Ставили бы моего земляка Сергеева чаще — забивал бы не меньше Кассьерры!»
Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» рассказал об увлечении футболом и переживании за одного российского футболиста.
— У вас родители — спортсмены. Отец — футболист, играл во второй лиге чемпионата России, мама — мастер спорта по лыжам. Спортивные гены, считаете, многое вас как в игрока НХЛ заложили?
— Родители много чего в меня вложили помимо генов. Большое спасибо им! Когда я был маленький, мама в семь утра водила меня на тренировки. Вставала, будила, носила сумку с формой. Они всегда поддерживали во всем. Без них меня бы тут, в НХЛ, не было. Я занимался и хоккеем, и футболом. Отец предоставил мне выбор — что нравится больше. Я выбрал хоккей. И сейчас после каждой игры созваниваемся с ним, многое обсуждаем.
— За футболом следите, интересуетесь?
— Да. И сам играю. В межсезонье ездил в Европу, четыре футбольных матча зацепил в Испании, Италии и Турции. «Севилья» — «Ювентус», «Барселона» — «Реал Сосьедад», «Рома» с каким-то аутсайдером и «Фенербахче» с кем-то. В Севилье атмосфера на стадионе очень понравилась, болельщики здорово команду поддерживают.
Наш череповецкий парень играет и забивает в «Зените» — Ванька Сергеев. Молодец! Не трогали бы пацана, ставили чаще — забил бы не меньше этого Кассьерры! Сейчас такая ситуация, что Лиги чемпионов нет — зачем напривозили 550 иностранцев?
— С Сергеевым лично знакомы?
— Да. Скромный, тихий, хороший парень. О футболистах сложился стереотип — модные, на дорогих машинах. Он совсем другой, такой простой! Приятный в общении, работяга. С ним интересно общаться. В футбол с ним летом даже играли.
— В РПЛ за кого-то болеете?
— Да вот за Сергеева. Знаю, что они всегда играют по выходным, — захожу, чтобы узнать, забил ли он. Если да — обязательно смотрю гол, радуюсь. А за команды не болею.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4