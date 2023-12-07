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Сегодня, 15:45

Бучневич: «Ставили бы моего земляка Сергеева чаще — забивал бы не меньше Кассьерры!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» рассказал об увлечении футболом и переживании за одного российского футболиста.

— У вас родители — спортсмены. Отец — футболист, играл во второй лиге чемпионата России, мама — мастер спорта по лыжам. Спортивные гены, считаете, многое вас как в игрока НХЛ заложили?

— Родители много чего в меня вложили помимо генов. Большое спасибо им! Когда я был маленький, мама в семь утра водила меня на тренировки. Вставала, будила, носила сумку с формой. Они всегда поддерживали во всем. Без них меня бы тут, в НХЛ, не было. Я занимался и хоккеем, и футболом. Отец предоставил мне выбор — что нравится больше. Я выбрал хоккей. И сейчас после каждой игры созваниваемся с ним, многое обсуждаем.

— За футболом следите, интересуетесь?

— Да. И сам играю. В межсезонье ездил в Европу, четыре футбольных матча зацепил в Испании, Италии и Турции. «Севилья» — «Ювентус», «Барселона» — «Реал Сосьедад», «Рома» с каким-то аутсайдером и «Фенербахче» с кем-то. В Севилье атмосфера на стадионе очень понравилась, болельщики здорово команду поддерживают.

Наш череповецкий парень играет и забивает в «Зените» — Ванька Сергеев. Молодец! Не трогали бы пацана, ставили чаще — забил бы не меньше этого Кассьерры! Сейчас такая ситуация, что Лиги чемпионов нет — зачем напривозили 550 иностранцев?

— С Сергеевым лично знакомы?

— Да. Скромный, тихий, хороший парень. О футболистах сложился стереотип — модные, на дорогих машинах. Он совсем другой, такой простой! Приятный в общении, работяга. С ним интересно общаться. В футбол с ним летом даже играли.

— В РПЛ за кого-то болеете?

— Да вот за Сергеева. Знаю, что они всегда играют по выходным, — захожу, чтобы узнать, забил ли он. Если да — обязательно смотрю гол, радуюсь. А за команды не болею.

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича
Иван Сергеев
Павел Бучневич
ФК Зенит
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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