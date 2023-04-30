Эштреков оценил победу «Локомотива» над «Химками» в матче 25-го тура РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Результат «Локомотива» заслуженный. Единственное, в первом тайме еще ничего не было понятно — «Химки» сопротивлялись. А по игре, хозяева реализовали свои шансы и забили много мячей. А вот гости просто рассыпались в конце. Удивил ли смелый футбол «Химок»? Это потому, что «Химкам» надо цепляться за каждую игру, чтобы удержаться в РПЛ. Естественно, они вышли с таким настроем, чтобы много бороться с соперником. Мы и увидели на поле много борьбы. У подопечных Талалаева было желание и старание.

А «Локомотив» хорошо вышел на второй тайм. Замены сыграли свою роль. Главное, что цели были достигнуты. Дзюбу хочется отметить. Он набирает все лучшую форму. Перед этим Артем забил ЦСКА и сейчас вот голы выдал. Жемалетдинова тоже отмечу, который хорошо вышел на замену, тем более после травмы. Ему надо набирать форму», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Химки» идут на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.