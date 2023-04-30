Агент защитника «Визелы» Кики рассказал о ходе переговоров «Урала»

Футбольный агент Хелио Мартинс подтвердил интерес «Урала» к защитнику «Визелы» Кики.

«Кики получил предложение в январе, но договоренности между клубами нет. Сейчас он сконцентрирован на том, чтобы завершить чемпионат в своем клубе и после этого мы будем думать о будущем», — цитирует Мартинса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Кики провел 28 матчей за «Визелу», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.