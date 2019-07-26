Эсекиэль Понсе: "Ненависть – это не про меня"

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе в интервью официальному Youtube-каналу клуба рассказал о целях и задачах на ближайшее время, а также поделился ключевыми жизненными принципами.

"Цель – прежде всего выиграть по крайней мере выиграть один турнир. В лучше – несколько. Это будет здорово для моей карьеры и для команды. И вторая задача – забивать как можно больше.

Способность, которой хотел бы обладать? Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь – наоборот. Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты со своими товарищами празднуешь победу.

Стараюсь не испытывать негативных эмоций. Ни к явлениям ни к людям. Так что ненависть – это не про меня.

Источником основных советов был мой отец. Мама тоже много меня наставляла. Основной жизненный принцип – уважение к людям. Благодаря ему я стал тем, кто я есть", – заявил Понсе.

22-летний аргентинец перешел в "Спартак" этим летом из "Ромы".